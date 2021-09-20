Путин отреагировал на стрельбу в Перми

Президенту России доложили о стрельбе в университете. Он поручил направить на место происшествия двух министров.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми. Об этом сообщил в понедельник, 20 сентября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», – сказал он.

Песков сообщил, что Путину было доложено о произошедшем. «Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – сообщил Песков.

В результате стрельбы погибли восемь человек, еще семь госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Уточняется, что всего оказывается помощь 24 пострадавшим, 19 из них – с огнестрельными ранениями. В Прикамье в связи со стрельбой в вузе сегодня отменили занятия во всех школах, техникумах и колледжах.

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