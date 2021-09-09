В повестку Рады включили спорные законопроекты

Аппарат Рады не включил законопроекты в повестку из-за того, что они не прошли подготовку по регламенту, но депутаты настояли.

Согласительный совет Верховной Рады на заседании в понедельник, 20 сентября, включил в повестку дня пленарной недели законопроекты №5599 и №5600, хотя спикер парламента Дмитрий Разумков был против.

Он поставил на голосование предложение фракции Слуга народа включить данные законопроекты. Оно было поддержано.

При этом аппарат Верховной Рады не включил их в повестку дня, поскольку они не подготовлены к рассмотрению, как того требует регламент, и нужно время для завершения подготовки документов.

«У нас сегодня немного странная ситуация, потому что все фракции Верховной Рады одновременно стали не согласны с повесткой дня Верховной Рады Украины, прислали свои предложения утром. Кто-то прислал с предложениями, кто-то, как Слуга народа, написал только письмо, что они не согласны, есть приложение, но приложения к письму не добавили. Я все же хотел бы его увидеть», – сказал Разумков.

Он отметил, что это редкая ситуация в парламенте.

«Тем не менее, мы продолжаем работать. Если мы говорим о том, что нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, я думаю, что со следующей недели мы будем собирать, как и предусмотрено, все предложения от всех фракций, садиться, обсуждать, по каждому из них голосовать и принимать соответствующие решения, так, как это предусматривает регламент. И если все прям не согласны с таким форматом работы, и мы идем таким образом, то также мы пойдем и в пропорции: кто сколько законопроектов подает, от количества народных депутатов, представляющих ту или иную фракцию», – сказал Разумков.

Он добавил, что все предложения, которые сегодня поступили, не соответствуют нормам регламента.

Отметим, поскольку Разумков находится на самоизоляции из-за коронавируса, заседания парламента будут вести его заместители.

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