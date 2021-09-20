Президент Европарламента попал в больницу с пневмонией

Из-за повышения температуры Давид Сассоли сдал тест на коронавирус. Тогда результат был отрицательным.

Президент Европарламента Давид Сассоли последние дни провел в больнице с пневмонией. Об этом сообщается на сайте Европарламента в понедельник, 20 сентября.

«Президента Европейского парламента Давида Сассоли доставили в среду, 15 сентября, в Страсбургский госпиталь», – говорится в заявлении его пресс-секретаря Роберто Куилло.

По его словам, медики диагностировали у Сассоли пневмонию и немедленно начали лечение. Сейчас президент Европарламента находится в хорошем состоянии.

На прошлой неделе сообщалось, что из-за повышения температуры ночью Сассоли сдал тест на коронавирус. Тогда результат был отрицательным. Однако его врач посоветовал ему отдохнуть несколько дней. В результате были отменены все пункты повестки дня президента Европарламента до 20 сентября. Известно, что Сассоли привит против коронавируса.

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