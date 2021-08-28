Генсек ООН призвал избежать «холодной войны» между США и Китаем

Есть вопросы, по которым интересы совпадают, а есть вопросы, где нужны серьезные переговоры, говорит Антониу Гутерриш.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал избежать «холодной войны» между США и Китаем. Об этом он заявил в интервью Associated Press в понедельник, 20 сентября.

Гутерриш признал, что в некоторых вопросах конфронтация неизбежна – права человека, ряд геостратегических проблем, как, например, ситуация в Южно-Китайском море.

«Есть также вопросы, у которых, как мне кажется, интересы совпадают, и где должно быть тесное сотрудничество – такие как климат. А еще есть вопросы, по которым нужны серьезные переговоры: торговля и технологии. К сожалению, сейчас наблюдается только конфронтация. Необходимо восстановить функциональные отношения между двумя государствами», – подчеркнул генсек ООН.

Он предостерег, что сейчас все идет к новой «холодной войне», но этого нужно избежать.

«Нам нужно любой ценой избежать «холодной войны», которая будет отличаться от прошлой (между США и СССР – ред.) и, вероятно, более сложной в управлении», – подытожил Гутерриш.

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