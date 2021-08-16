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02:54 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожье разоблачили турфирму, которая продавала поддельные ПЦР-тесты

В Запорожье разоблачили туристическую фирму, которая изготовляла справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, стоимость одной такой «справки» составляла 500 гривен.

С начала года злоумышленники сфальсифицировали более 100 документов.

На бланках находилась поддельная печать одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

Правоохранители провели обыски в офисе турагентства и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи.

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Тэги: Запорожье, турфирмы, ПЦР-тесты
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