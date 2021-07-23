«Газпром» отказался увеличивать транзит газа через Украину

Российский газовый монополист отказался увеличивать транзит газа через Украину в октябре.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке, а также на цену акций «Газпрома».

Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам (ранее на аукцион выставлялся один). На газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» было предложено 9,8 млн кубометров в сутки, и еще 5,2 млн кубометров в сутки – на государственную исполнительную службу «Сохрановка». Все они остались невостребованными.

В «Газпроме» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки.

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