Командующий ВСУ не видит признаков подготовки России к вторжению

Но опыт 2014 года говорит о том, что Россия может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное время.

Российская Федерация в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины. Но сегодня признаков наступления в ближайшее время нет.

Об этом командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.

«Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере», – отметил он.

По его словам, опыт 2014 года говорит о том, что РФ может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время.

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