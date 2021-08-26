Командующий ВСУ не видит признаков подготовки России к вторжению
Но опыт 2014 года говорит о том, что Россия может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное время.
Российская Федерация в любое для нее удобное время может перейти в наступление на юге Украины. Но сегодня признаков наступления в ближайшее время нет.
Об этом командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал в интервью РБК-Украина.
«Военные угрозы со стороны РФ на юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере», – отметил он.
По его словам, опыт 2014 года говорит о том, что РФ может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время.