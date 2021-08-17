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Главная » Украина » Экономика
06:05 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВВП Украины во втором квартале вырос

Реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале вырос на 5,7%. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила Государственная служба статистики.

«Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,7%, а по сравнению с II кварталом 2020 года увеличился на 5,7%», – говорится в сообщении.

Номинальный ВВП составил 1 169,4 млрд гривен, а в расчете на одного человека – 28 189 гривен.

Экономика Украины возобновила рост после пяти подряд кварталов падения, пик которого пришелся на второй квартал 2020 года – тогда из-за введения локдауна ВВП обвалился на 11,2%.

В общем из-за коронакризиса в 2020 году экономика упала на 4,0%.

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Тэги: рост ВВП
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