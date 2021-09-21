В Киевской области студент умер после прививки

Предварительная причина смерти 19-летнего студента после COVID-вакцинации – это сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность.

В Буче 19-летний студент Владимир Сало 13 сентября в 15:05 получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вечером парень скончался.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

«По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти – сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов. На это понадобится около одного месяца.

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