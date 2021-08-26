В Украине начинает работу миссия МВФ

Миссия обсудит с украинской властью пересмотр программы, поддерживаемой МВФ. Встречи пройдут онлайн.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Планируется обсуждение с правительством программы, которую поддерживает МВФ и, возможно, она будет пересмотрена. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства МВФ в Украине.

Главой миссии является Иванна Владкова Голлар. Ранее она была главой миссий в Молдове и Северной Македонии.

«Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме», – сказал постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

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