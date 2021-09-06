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11:00 21 Сентября 2021 0 Комментарии
В Украине резко ускорились темпы вакцинации
Всего в стране вакцинированы 6,3 млн человек. Вчера прививку получили почти 109 тысяч украинцев.
За минувшие сутки вакцину от коронавируса в Украине получили 108 736 человек, что в три раза превышает показатель предыдущего дня. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы – 45 827.
За прошедшие сутки население вакцинировали:
- 794 мобильные бригады,
- 2 814 пунктов прививания;
- 338 центров вакцинации.
Всего, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек.
В частности, получили одну дозу вакцины – 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек.
В Украине в общем количестве уже проведено 11 565 584 прививки.
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Тэги: Минздрав, вакцинация, covid-19
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