Еще рано говорить о Железном куполе – Зеленский

Президент прокомментировал информацию о предложении в США передать Украине системы ПВО.

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в США, где он примет участие в Генассамблее ООН, прокомментировал информацию СМИ о возможных поставках в Украину американской системы противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол).

«Относительно Железного купола еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки будут и будут серьезные», – сказал Зеленский в комментарии телеканалу Дом.

В первую очередь президент ожидает реакции США на план трансформации оборонного сектора Украины, который он недавно презентовал в США.

«Мы ожидаем фидбэк от администрации Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительно оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», – рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что реализация договоренностей в оборонной сфере не будет быстрой.

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