В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ

Сегодня в Украине начала работу в виртуальном режиме миссия МВФ. В ходе переговоров будут обсуждать реформы и госбюджет.

В ходе консультаций с миссией МВФ будут обсуждаться реформы в Украине и госбюджет. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в Facebook .

«Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год», – написала она.

По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач властей, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.