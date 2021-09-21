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Главная » Украина » Политика
14:00 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ

Сегодня в Украине начала работу в виртуальном режиме миссия МВФ. В ходе переговоров будут обсуждать реформы и госбюджет.

В ходе консультаций с миссией МВФ будут обсуждаться реформы в Украине и госбюджет. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в Facebook.

«Миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформы судебной сферы, а также укреплении антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год», – написала она.

По ее словам, продолжение сотрудничества с МВФ является сейчас одной из первоочередных задач властей, и выразила надежду на успешные результаты переговоров.

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Тэги: реформы, НБУ, госбюджет, миссия МВФ
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