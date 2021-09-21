В Таиланде нетрадиционным способом вводят COVID-вакцину

Одна доза вакцины, сделанная нетрадиционным способом, может быть использована для пяти внутрикожных инъекций.

В Таиланде медработники получили разрешение делать инъекции препаратами против коронавируса альтернативным методом – не внутримышечно, а под кожу. Таким образом власти хотят «защитить больше граждан», также удастся сократить расход препарата. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы Минздрава страны Анутина Чарнвиракула, новый метод, который врачи начали изучать еще в августе, может быть использован по усмотрению медработников, если он подкреплен доказательствами.

«Одна доза вакцины может быть использована для пяти внутрикожных инъекций», – заявил директор больницы Вачира на Пхукете Чалермпонг Суконтхапхон.

Он добавил, что испытания показали – подкожный метод введения COVID-вакцины вызывает такой же иммунный ответ, как и обычный метод. Однако научных публикаций на эту тему нет.

«Этот метод будут применять пока только для бустерной дозы», – отметил министр здравоохранения.

Издание отмечает, что в Таиланде наблюдается нехватка вакцин, поэтому и решили обратиться к такому нетрадиционному методу инъекций.

На данный момент только 21% из примерно 72 млн граждан прошли полную вакцинацию.

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