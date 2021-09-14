В Украине вводят ограничения желтой зоны

Усиливать карантинные ограничения начинают с 23 сентября. Решения приняла спецкомиссия по ЧС.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании во вторник, 21 сентября, приняла решение о введения желтой зоны карантина в Украине с 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Ограничение желтой и красной зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны», – сказал в ходе заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

По результатам заседания Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила:

установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 желтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;

применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности;

председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений. Шмыгаль заметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.

С учетом обсуждения Госкомиссия поручила председателям областных и города Киева госадминистраций принять меры к:

возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;

обеспечение возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;

информирование и проактивной приглашение к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих пунктов прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.

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