Байден объявил об окончании эры войн

Американский президент выступил на Генассамблее ООН, обозначив будущие вызовы для США и мира.

«Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Байден.

Президент США Джо Байден объявил об окончании эры «безжалостных войн». Выступая на Генассамблее ООН во вторник, 21 сентября, он заявил о начале эры «безжалостной дипломатии» после выхода американского контингента из Афганистана.

«Закончились 20 лет конфликта в Афганистане. И когда мы закрываем этот период войны, мы открываем эпоху неустанной дипломатии, когда мы будем использовать силу нашей помощи в целях развития и обновления демократии», – сказал Байден.

По его словам, США должны использовать вооруженные силы на мировой арене только в крайних случаях: «армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем».

Он отметил, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы. «Бомбы и пули не спасут нас от COVID-19 и от его будущих штаммов», – заявил американский президент.

Байден считает, что человечество достигло поворотного момента в своей истории и ему предстоит решить ряд ключевых проблем.

«Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее», – сказал он.

В частности, он назвал среди проблем завершение пандемии, решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

«Нам нужно работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было», – сказал президент США.

Он добавил, что США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на «жесткие блоки». США полностью готовы вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном, ждут того же от Тегерана.

США добиваются «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, «конкретного прогресса» и «осязаемых обязательств» в этой сфере. США настроены на «серьезную и устойчивую» дипломатическую работу в целях урегулирования проблемы ядерных разработок КНДР, заверяет Байден.