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00:58 22 Сентября 2021 0 Комментарии
В Баварии вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Автобус, следовавший в Сербию, захватил вооруженный пассажир. По свидетельствам очевидцев, у мужчины был при себе пистолет.
Сообщается также, что захвату предшествовал конфликт, возникший между пассажирами.
После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях.
Мужчина после переговоров с полицией отпустил сначала пассажиров, а затем – и водителей автобуса. После этого спецназ задержал нападавшего. Во время операции были слышны звуки трех взрывов, в операции был также задействован вертолет.
Мотивы нападавшего неизвестны.
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Тэги: Германия, автобус, заложники
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