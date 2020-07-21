НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:58 22 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Баварии вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Автобус, следовавший в Сербию, захватил вооруженный пассажир. По свидетельствам очевидцев, у мужчины был при себе пистолет.

Сообщается также, что захвату предшествовал конфликт, возникший между пассажирами.

После сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях.

Мужчина после переговоров с полицией отпустил сначала пассажиров, а затем – и водителей автобуса. После этого спецназ задержал нападавшего. Во время операции были слышны звуки трех взрывов, в операции был также задействован вертолет.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Источник:
Тэги: Германия, автобус, заложники
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.07.2020 12:00
В Луцке террорист захватил автобус с заложниками
ТОР
22.11.2019 14:01
В Германии автобус наехал на толпу людей
ТОР
21.07.2018 08:13
В Германии иранец устроил резню в автобусе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com