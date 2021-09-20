Отец студента, устроившего стрельбу в Перми, воевал на Донбассе

Отец 18-летнего Тимура Бекмансурова воевал в составе российских вооруженных формирований на востоке Украины.

«Отец Тимура не живет с ними. Вроде где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс», – сказал журналистам сосед семьи.

По его словам, деньги на ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, дали ему «собственные родители». Летом он со своим одноклассником отправился на полигон, чтобы пристрелять оружие.

Мужчина считает, что мать Бекмансурова «наверняка знала» о планах сына, но предпочла не заострять на этом внимание. «Она какой-то большой руководящий работник», – заявил сосед Бекмансуровых.

Напомним, утром 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета в России была открыта стрельба. Нападавшим оказался студент Тимур Бекмансуров. В результате нападения были убиты 8 человек, еще 19 человек получили ранения.

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