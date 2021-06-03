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03:12 22 Сентября 2021 0 Комментарии
Луческу запретил футболистам «Динамо» подходить к трибунам с болельщиками
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу запретил своим игрокам подходить к фанам после матча и благодарить за поддержку.
Причиной решения стал инцидент на трибунах НСК «Олимпийский» во время поединка УПЛ «Динамо» – «Александрия» (1:0), когда конфликт между болельщиками перерос в драку.
В результате Национальная полиция возбудила уголовное дело, а КДК УАФ возбудил дисциплинарное дело в отношении киевского клуба.
«Динамо» признало действия собственных фанатов неадекватными.
Из-за этого инцидента матч 10-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» может пройти без зрителей.
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Тэги: болельщики, Мирча Луческу, ФК Динамо Киев
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