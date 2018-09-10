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04:14 22 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Великобритания выдвинула обвинение третьему подозреваемому в отравлении Скрипаля

Его зовут Денис Сергеев, и он имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ. Он был руководителем оперативной группы.

Полиция Великобритании предъявила обвинение третьему подозреваемому в отравлении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля – генерал-майору ГРУ Денису Сергееву.

Об этом сообщается на сайте городской полиции Лондона.

Британские газеты еще в феврале 2019 года сообщили, что одновременно с российскими киллерами «Александром Петровым» (Александр Мышкин) и «Русланом Бошировим» (Анатолий Чепига) в Лондон прибыл некий «Сергей Федотов», который также принимал участие в операции.

Впоследствии оказалось, что на самом деле «Федотова» зовут Денис Сергеев, и он имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ. Он был руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне 2-4 марта 2018 года, поддерживал связь с офицерами в Москве.

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Тэги: Великобритания, отравление Скрипаля
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