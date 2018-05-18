Ученые выдвинули новую гипотезу исчезновения воды на Марсе

В исследовании международной группы ученых говорится, что Марс был обречен стать пустынной планетой изначально из-за своего небольшого размера.

Свои выводы ученые сделали, изучая изотопы калия, содержание которых коррелирует с летучими веществами, в том числе и с водой.

«Результаты исследования показали, что за время своего формирования Красная планета лишилась намного больше калия и других летучих веществ, чем Земля. Но самое главное, что обнаружена очевидная зависимость между размером планеты, ее гравитацией и изотопным составом калия», – говорится в статье.

Ученые отметили, что в прошлом на Марсе существовали озера, реки и даже океан. Но жидкая вода исчезла примерно 3,5 миллиарда лет назад вместе с большей частью атмосферы.

«Вероятно, существует порог требований к размеру каменистых планет, который позволяет удерживать достаточно воды, чтобы обеспечить обитаемость и тектонику плит», – заявил один из авторов исследования Кун Ван, доцент кафедры наук о Земле и планетах Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Эксперты считают, что полученная информация может помочь в дальнейших поисках обитаемых планет за пределами Солнечной системы.

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