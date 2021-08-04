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08:37 22 Сентября 2021 0 Комментарии
Половину кредита МВФ Украина потратит на погашение долгов
Минфин конвертировал миллиард специальных прав заимствования, полученных от МВФ в августе, для выплат по внешнему долгу.
Глава совета Национального банка Богдан Данилишин уточнил, что 29 сентября Украина должна выплатить свыше миллиарда долларов по внешнему долгу, а также более 13 млрд грн – по ОВГЗ.
«В порядке подготовки к проведению этих выплат Министерством финансов была осуществлена конвертация 1 млрд СПЗ в свободноконвертируемые валюты», – написал Данилишин.
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Тэги: внешний долг, кредит МВФ
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