НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:00 22 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Совершено покушение на советника Зеленского

Неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира, он не пострадал, но его водитель получил три пулевых ранения.

Возле села Лесники Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, его водитель получил три пулевых ранения.

«По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью. Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия. Шефир не пострадал. Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова.

Информацию о стрельбе подтвердили в полиции, сообщив, что по автомобилю было выпущено около 10 пуль.

Источник:
Тэги: покушение, стрельба, советник зеленского
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.09.2021 01:02
Отец студента, устроившего стрельбу в Перми, воевал на Донбассе
ТОР
20.09.2021 16:00
Путин отреагировал на стрельбу в Перми
ТОР
14.01.2019 00:05
Пьяный житель Кривого Рога стрелял по полицейским
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Водитель Шефира в реанимации после покушения

14:00  Украина

Совершено покушение на советника Зеленского

13:00  Украина

Wazdan: 3 новых слота меньше чем за 1 месяц!

12:15  Мир

ТОП 3 устройств для каждого офиса

11:53  Мир

У Зеленского рассказали о его планах на Генассамблею ООН

11:00  Украина

Зеленский обсудил с главой ЕК саммит Украина-ЕС

10:00  Украина

Украина получила инновационные COVID-лекарства

09:00  Украина

Половину кредита МВФ Украина потратит на погашение долгов

08:37  Украина

Байден объявил об окончании эры войн

08:00  Мир

Американские ученые выяснили, почему дети легче переносят COVID-19

07:30  Мир

Премьер Британии впервые сказал, сколько у него детей

06:27  Мир

Ученые выдвинули новую гипотезу исчезновения воды на Марсе

06:24  Мир

Прибыль украинских банков вызросла почти наполовину

05:22  Украина

Великобритания выдвинула обвинение третьему отравителю Скрипаля

04:14  Мир

Луческу запретил футболистам «Динамо» подходить к болельщикам

03:12  Украина

ЕСПЧ признал Россию виновной в отравлении Литвиненко

02:09  Мир

Отец студента, устроившего стрельбу в Перми, воевал на Донбассе

01:02  Мир

Новости | NetGameSlots.com