На Шефира была устроена засада в лесу

Давид Арахамия назвал три возможные причины покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло на дороге. По его машине стреляли из леса, где была устроена засада. Об этом сказал журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

«Когда начали стрелять, водитель по газам… Там есть дорога через лес, и там была засада фактически», – отметил он.

Арахамия назвал три возможные причины покушения: «привет» от криминалитета и контрабандистов, «российский след» и деятельность Шефира по антиолигархическому направлению.

Также он добавил, что у Шефира не было личной охраны, и тот ранее не замечал за собой слежки.

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