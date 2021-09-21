В Украине вводят обязательную COVID-вакцинацию

Европейский суд по правам человека подтвердил положение украинского национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной, отметил Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения своим приказом введет обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19 для чиновников и работников учебных заведений. Об этом сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 22 сентября.

«Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности для работников заведений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций», – заявил в ходе заседания министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, такой подход предусмотрен действующим законодательством.

«Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний», – сказал Ляшко.

Министр добавил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положение украинского национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

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