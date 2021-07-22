Через Дію можно оформлять пенсии и субсидии

В приложении появится возможность запросить помощь малообеспеченным семьям или предоставление социальных услуг.

Кабмин одобрил диджитализацию ряда госуслуг через портал Дія. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 сентября.

В частности, в мобильном приложение можно будет обратиться:

за назначением пенсий;

за назначением жилищных субсидий;

за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

за предоставлением социальных услуг;

за назначением компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги

Тэги: Кабмин, пенсия, субсидии, приложение Дія