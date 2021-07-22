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08:00 23 Сентября 2021 0 Комментарии
Через Дію можно оформлять пенсии и субсидии
В приложении появится возможность запросить помощь малообеспеченным семьям или предоставление социальных услуг.
Кабмин одобрил диджитализацию ряда госуслуг через портал Дія. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 сентября.
В частности, в мобильном приложение можно будет обратиться:
- за назначением пенсий;
- за назначением жилищных субсидий;
- за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- за предоставлением социальных услуг;
- за назначением компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги
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Тэги: Кабмин, пенсия, субсидии, приложение Дія
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