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Главная » Украина » Политика
08:00 23 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Через Дію можно оформлять пенсии и субсидии

В приложении появится возможность запросить помощь малообеспеченным семьям или предоставление социальных услуг.

Кабмин одобрил диджитализацию ряда госуслуг через портал Дія. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 22 сентября.

В частности, в мобильном приложение можно будет обратиться:

  • за назначением пенсий;
  • за назначением жилищных субсидий;
  • за назначением государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
  • за предоставлением социальных услуг;
  • за назначением компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги
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Тэги: Кабмин, пенсия, субсидии, приложение Дія
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