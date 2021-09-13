НАТО будет слабее без Украины – Зеленский

Владимир Зеленский заявил Йенсу Столтенбергу о необходимости четких временных рамок членства Украины в Альянсе.

Без Украины НАТО будет слабее, чем с ее участием. Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Нью-Йорке в среду, 22 сентября.

По словам Зеленского, в самом Альянсе не все так спокойно, что показывает ситуация в оборонных контрактах с Евросоюзом.

«Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса – хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно – маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую ​​защиту», – сказал Зеленский.

Также Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним вопрос членства Украины в НАТО. Зеленский поблагодарил Столтенберга за то, что он поддерживает Украину, и за то, что представитель НАТО присутствовал на саммите Крымской платформы в Киеве.

«Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен», - добавил Зеленский.

Также Зеленский попросил Столтенберга способствовать освобождению почти 450 украинцев, удерживаемых в ОРДЛО и в России. Зеленский выразил надежду, что страны-члены НАТО смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и маркеры, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с Альянсом.

Наконец, Зеленский подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств Черноморского побережья.

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