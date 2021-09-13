У СП-2 могут возникнуть новые проблемы из-за Польши

Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации, считают в Польше.

Польская газовая государственная компания PGNiG добилась включения в процедуру сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщается на сайте PGNiG в среду, 22 сентября.

В польской госкомпании считают, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации по преференциальной модели независимого сетевого оператора. Также польская сторона утверждает, что «положительное решение BNetzA поставит под угрозу безопасность поставок в ЕС и государства-члены».

«В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец Северного потока-2 не смог избежать применения требований разделения анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода, в частности тем, что касаются безопасности поставок и корпоративной структуры компании», – заявил глава PGNiG Павел Маевский.

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