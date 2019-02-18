В Одесской области школьник поджег церковь
Полицейские начали уголовное производство по факту поджога церкви в селе Иванчанка Болградского района. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса.
«Возгорание, в результате которого было повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло вчера вечером. Огонь потушили местные жители, в пожаре никто не пострадал», – сообщили правоохранители.
Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил.
Местные СМИ пишут, что мальчик выбрал в качестве объекта для поджога церковь, потому что его обидчик – сын местного священника.
Поскольку малолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на его родителей, уже попадавших в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст.184 КУоАП.
Следствие продолжается.