Спикер Верховной Рады не собмрается в отставку

Дмитрий Разумков, однако, не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается уходить в отставку, однако не исключает, что его отстранение от должности могут инициировать народные депутаты.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Прямий”.

«Если мы с вами говорим об «уйду в отставку» – я не планирую отставку. Я подавать в отставку не собираюсь. Если мы с вами говорим, может принять соответствующее решение Верховная Рада Украины – да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор подписей, 150 подписей, далее подготовка, отчет и голосования в стенах Верховной Рады Украины. Я к этому готов. Я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов сменить главу Верховной Рады – это их право, это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать», – сказал Разумков.

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