Крымскотатарский язык перейдет на латиницу

Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики».

Предполагается, что перевод крымскотатарской письменности на латиницу будет осуществляться в период до 1 сентября 2025 года. Базой для этого акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики состоит из 31 буквы. Отмечается, что он разработан в процессе консультаций с меджлисом крымскотатарского народа, специалистами Института востоковедения им. А. Крымского, Института языкознания им. А. Потебни, Института филологии КНУ им. Т.Шевченко и Таврического национального университета им. Вернадского.

В связи с этим Министерству образования и науки, Министерству культуры и информационной политики, Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с заинтересованными лицами поручено перевести образовательный процесс, осуществляемый на крымскотатарском языке, в частности учебников и методичек, на алфавит на основе латиницы до 1 сентября 2025 года.

Кроме того, поручено стимулировать применение крымскотатарского языка на основе латинской графики в других сферах жизни.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров приветствовал это решение Кабмина.

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