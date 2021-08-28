Исследователи заявили о случаях COVID в США осенью 2019 года

В Штатах первый случай заражения произошел в сентябре 2019 года, тогда как в Китае – в конце декабря этого же года, утверждают эксперты.

Ученые из Китая провели исследование, по результатам которого заключили, что распространение коронавируса COVID-19 в США могло начаться еще в сентябре 2019 года – раньше, чем в КНР. Об этом говорится в работе специалистов, допечатная версия которой опубликована на научном сайте ChinaXiv.

По словам экспертов, они с помощью математической модели проанализировали возможную дату начала распространения коронавируса на территории США и КНР, используя данные о количестве подтвержденных случаев заражения.

«На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США – 20 января 2020 года», – заявили авторы.

Они утверждают, что результаты проведенного ими анализа свидетельствуют, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года, тогда как в самом Китае, по их словам, вспышка зафиксирована только в конце декабря этого же года.

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