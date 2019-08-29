Зеленский и Джонсон обсудили энергетику и укрепление флота Украины

Украинский президент и британский премьер обсудили товарооборот между странами, ситуацию в Черноморско-Азовском регионе и развитие оборонных возможностей Украины.

На встрече в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обговорили дальнейшие шаги по укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Стороны положительно оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией», – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, за неполный год действия Соглашения уже есть конкретные результаты взаимодействия двух государств во многих сферах. В частности, рост двустороннего товарооборота в первом полугодии 2021 года более чем на 70%.

Также Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию на Донбассе и в Черноморско-Азовском регионе. Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе.

Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.

Также Зеленский передал британскому премьеру список из почти 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно неподконтрольных территориях и в РФ.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и российский газопровод Северный поток-2.

«Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитической оружием России», – отметили в пресс-службе.

Собеседники также обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурации заседания Диалога стратегического партнерства.

Зеленский озвучил свое намерение участвовать в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в шотландском Глазго 1-2 ноября.

В конце встречи Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину с визитом.

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