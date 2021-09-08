Верховная Рада провалила голосования о деятельности ФЛП

На внеочередное заседание парламента по вопросам о налогах для предпринимателей пришли менее 200 депутатов.

Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг, 23 сентября, не приняла ни один из налоговых законопроектов о деятельности ФЛП.

Так, за законопроект № 2645-д проголосовали только 87 нардепов. Это произошло из-за того, что на заседание явились менее 200 депутатов.

Документом предлагались изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины, которыми предусматривается:

Увеличение размера общей площади, разрешенной для предоставления в аренду на упрощенные системе налогообложения;

Расширение перечня бытовых услуг населению, предоставляемых плательщиками единого налога;

Освобождение от применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций плательщиков единого налога второй группы по критериям места осуществления деятельности и/или размеру общей площади торгового объекта;

Смягчение ответственности субъектов хозяйствования за нарушение порядка применения РРО, включая освобождения от ответственности субъектов хозяйствования, которые проводят расчетные операции без использования режима предварительного программирования наименования товара, увеличение до двух минимальных заработных плат разницы суммы остатка наличных в кассе для неприменения штрафа, освобождение от штрафа связанного с созданием и хранением информации на контрольной ленте и за непредоставление в контролирующие органы отчетности, связанной с применением программных РРО.

Также из-за отсуствия нардепов с рассмотрения сняли законопроекты:

№ 2644 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций;

№ 3853 по изменению подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

№ 3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей

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