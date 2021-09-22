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08:00 24 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВД объяснили, зачем киллер стрелял в водителя Шефира

Антон Геращенко считает, что это преступление «готовилось очень серьезно и очень тщательно».

При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял в водителя, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелял всех, кто находился в автомобиле. Об этом в четверг, 23 сентября, заявил советник главы МВД Антон Геращенко во прямом эфире ток-шоу Право на власть «1 + 1″.

«Задача киллера изначально была – стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелять всех, кто там находится», – сказал Геращенко.

Как подчеркнул Геращенко, должно было произойти «наглое, циничное убийство одного из ближайших президенту Украину Владимиру Зеленскому и дорогих ему людей».

Геращенко отметил, что ведомство рассматривает несколько версий нападения. Но основная – политическое убийство для того, «чтобы создать атмосферу страха, атмосферу опасности для президента и его ближайшего окружения».

Он же высказал предположение, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира.

«В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное», – сказал Геращенко.

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Тэги: преступление, МВД, стрельба, шефир
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