В России при восхождении на гору Эльбрус погибли пять человек

В России при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли пять человек. Спасти удалось 14 альпинистов.

Альпинисты перед восхождением



«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Состояние восьми госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что в группе были альпинисты из разных российских городов.

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