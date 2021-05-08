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05:35 24 Сентября 2021 0 Комментарии
В России при восхождении на гору Эльбрус погибли пять человек
В России при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли пять человек. Спасти удалось 14 альпинистов.
Альпинисты перед восхождением
«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», – сообщили в пресс-службе МЧС России.
Состояние восьми госпитализированных врачи оценивают как средней тяжести.
Отмечается, что в группе были альпинисты из разных российских городов.
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Тэги: альпинисты, гора Эльбрус
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