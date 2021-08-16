В Канаде скончался 97-летний нацистский преступник

Гельмут Оберлендер умер в своем доме «в окружении близких». Он проживал в Ватерлоо, провинция Онтарио.

В Канаде в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации в Германию.

Следственный комитет России подозревал 97-летнего Оберлендера, переводчика зондеркоманды СС, в пособничестве убийству 214 воспитанников Ейского детского дома.

Помимо этого, по данным следствия, Оберлендер может быть причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области и Краснодарского края.

Оберлендер включен в список 10 самых разыскиваемых нацистских преступников,

составлением которого занимается неправительственный Центр Симона Визенталя.

Сам Оберлендер не отрицал, что служил в зондеркоманде, но утверждал, что непричастен к массовым убийствам. В 1954 году он вместе с женой Маргарит Оберлендер эмигрировал в Канаду, но позднее местные власти лишили его гражданства за сокрытие участия в действиях карательной команды.

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