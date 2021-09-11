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18:00 24 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Запорожской области массовое отравление в детсаду

Четыре ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянской многопрофильной больнице.

В городе Вольнянск произошло массовое отравление в детском саду. Пострадали девять воспитанников из трех групп, сообщает управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области в пятницу, 24 сентября.

Указано, что дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.

«Все больные дети обследованы «быстрыми» тестами на ротавирусы. Антиген ротавируса не обнаружен. В целом зарегистрировано девять случаев заболевания ОКИ (острая кишечная инфекция – ред.) среди детей дошкольного возраста. Из них четыре ребенка несколько дней находились на лечении в Вольнянской многопрофильной больнице», – говорится в сообщении.

Сейчас еще пять дошкольников находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.

По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.

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Тэги: отравление, детсад, запорожская область
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