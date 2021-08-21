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05:22 25 Сентября 2021 0 Комментарии
Меркель на прощанье сфотографировалась с попугаями
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила парк птиц в рамках прощальной поезди по своему избирательному округу в Мекленбург-Передняя Померания.
Vogelpark Marlow находится недалеко от Ростока на северо-востоке Германии.
Канцлер сфотографировалась с группой австралийских попугаев.
Птицы летали вокруг Меркель и ели из бумажного стаканчика нектар лори, сделанный из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды.
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Тэги: Ангела Меркель, попугаи
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