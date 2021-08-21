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Главная » Мир » Общество
05:22 25 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель на прощанье сфотографировалась с попугаями

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила парк птиц в рамках прощальной поезди по своему избирательному округу в Мекленбург-Передняя Померания.

Vogelpark Marlow находится недалеко от Ростока на северо-востоке Германии.

Канцлер сфотографировалась с группой австралийских попугаев.

Птицы летали вокруг Меркель и ели из бумажного стаканчика нектар лори, сделанный из пыльцы сушеных цветов, фруктового сахара, злаков и воды.

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Тэги: Ангела Меркель, попугаи
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