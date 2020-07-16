Весь личный состав полиции переведен на усиленный вариант службы

Полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и шесть дней в неделю.

Глава Нацполиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести весь личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы. Об этом накануне вечером сообщила Украинская правда, обнародовавшая скан соответствующего приказа.

Указано, что такая мера необходима «в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации».

Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и шесть дней в неделю.

Управление Нацполиции в Тернопольской области подтверждает информацию СМИ. С 25 сентября по 8 октября весь личный состав полиции региона переведен на усиленный вариант службы.

«Такие меры связаны с обострением криминогенной обстановки в государстве и совершением преступлений с применением оружия. Полицейские будут проводить комплекс профилактических мероприятий и превентивную работу по противодействию преступности в области», – отмечается в сообщении.

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