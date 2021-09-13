Шмыгаль анонсировал расширение ипотечной программы

Премьер-министр призвал развивать программу Доступная ипотека 7% также в небольших городах.

Глава правительства Денис Шмыгаль в пятницу, 24 сентября, провел совещание с представителями банковского сектора. В ходе встречи ее участники обсудили, среди прочего, программы ипотечного кредитования, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Во время переговоров глава Кабмина подчеркнул важность усиления инвестиционной составляющей программы Доступные кредиты 5-7-9% и обязал Минфин совместно с руководителями областей проработать механизмы ее совершенствования.

«Наша задача – чтобы программой доступных кредитов активнее пользовались предприниматели, которые создают рабочие месте и стимулируют развитие экономики», – сказал Шмыгаль.

Кроме того, он констатировал эффективность президентской программы Доступная ипотека 7% и призвал к ее расширению.

«На сегодняшний день ипотечные кредиты выдают уже 17 банков. Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн грн. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше – не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах, – чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье», – сказал премьер.

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