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Главная » Мир » Общество
04:08 27 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Талибы запретил афганцам брить бороды

В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.

Владельцы парикмахерских начали получать регулярные угрозы от властей с призывом прекратить заниматься бизнесом.

«Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо следовать американскому стилю и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может – и арест», – рассказал ВВС один из предпринимателей.

Изначально соответствующий запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города, включая столицу Кабул.

Как рассказывают афганцы, мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

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Тэги: Афганистан, талибы, борода
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