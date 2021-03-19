Якутского шамана увезли на принудительное лечение

Александра Габышева, который в 2019 году отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина», увезли на принудительное лечение в медучреждение.

Куда именно отправлен шаман – неизвестно. Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников,

О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники изолятора. Прянишников отметил, что шамана увезли в больницу, поскольку в силу вступил приговор о его принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Ранее во время заседания суда были отклонены доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов при задержании в январе не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости не обоснованы.

В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело политическим. Защита Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам человека.

По сведениям Прянишникова, в следственный изолятор, где Габышев находился до вступления приговора в силу, в конце августа из диспансера привезли препараты и начали делать инъекции.

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