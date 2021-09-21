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13:00 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Таиланд страдает от наводнений

Сезонные муссонные дожди могут усугубить наводнение, которое уже сильно повлияло примерно на треть Таиланда.

В Таиланде в минувшие выходные тропический шторм прокатился по северной части страны, вызвав ливневые наводнения, от которых пострадали 58 977 семей. Об этом сообщает The Washington Post.

Сезонные муссонные дожди могут усугубить наводнение, которое уже сильно повлияло примерно на треть Таиланда, заявили в понедельник официальные лица.

В некоторых частях северо-восточной провинции Накхонратчасима произошло сильное наводнение, когда из-за разлива водохранилища люди шли по воде по колено, вода затопила первые этажи многих домов.

Премьер-министр Прают Чан-оха и несколько членов кабинета министров встретились с людьми, пострадавшими от наводнения, и в воскресенье раздали помощь в провинции Сукхотай.

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Тэги: Таиланд, наводнения, погодные условия
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