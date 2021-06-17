Украинцам изменят правила оплаты за газ
Власти решили ввести практику оплаты за газ каждый месяц 1/12 от годового потребления.
В Украине намерены ввести ежемесячную схему оплаты за услуги Нафтогаза по поставкам газа. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 сентября.
Одним из пунктов определено «содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления».
Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков газа населению, участники которых могут приобретать газ у Нафтогаза в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.