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20:00 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцам изменят правила оплаты за газ

Власти решили ввести практику оплаты за газ каждый месяц 1/12 от годового потребления.

В Украине намерены ввести ежемесячную схему оплаты за услуги Нафтогаза по поставкам газа. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 27 сентября.

Одним из пунктов определено «содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления».

Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков газа населению, участники которых могут приобретать газ у Нафтогаза в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

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Тэги: газ, Кабмин, Нафтогаз
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