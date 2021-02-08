НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Религия
05:39 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Папа Франциск может посетить Украину в 2022 году

Об этом сообщил архиепископ-митрополит Львовской архиепархии римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий

«Я узнал, что Святейший Отец планирует такой визит в следующем году», – сказал архиепископ-митрополит в интервью Католическому информагенству.

По словам Мокшицкого, католическая церковь в Украине «переживает весну».

«Каждый год мы создаем один-два прихода. В этом году мы также освятили закрытый монастырь сестер-бенедиктинок. В прошлом году мы освятили четыре новые церкви. В этом году перед Рождеством будет освящена церковь, построенная отцами-паллотинами в Брюховичах. Сейчас мы строим две церкви и подаем заявку на еще один земельный участок на окраине Львова, чтобы в каждом районе была наша община», – рассказал архиепископ.

Источник:
Тэги: католическая церковь, папа римский Франциск
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.02.2021 02:21
Папа римский впервые назначил женщину в Синод епископов
ТОР
12.01.2021 06:40
Папа Франциск расширил права женщин в католической церкви
ТОР
26.08.2018 18:25
Папе римскому Франциску стыдно за католическую церковь
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com