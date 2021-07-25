Украина готова к переговорам с РФ, чтобы завершить войну

Украина с партнерами работает над условиями, которые вынудят РФ прекратить войну, заявил министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба грозится создать серьезные проблемы для России. Такое заявление он сделал в среду, 29 сентября, сообщает РБК-Украина.

«Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», – сказал Кулеба.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам, говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

Также Кулеба подчеркнул, что, Украину мир любой ценой не устроит.

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