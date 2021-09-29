В Киеве скачок заболеваемости COVID-19

За день в столице зафиксировали почти 600 случаев коронавируса – самый высокий прирост с начала июня.

В Киеве за день подтвердили 583 новых случая коронавируса – это рекордный прирост с 7 июня, когда выявили 700 случаев COVID-19. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в среду, 29 сентября.

«583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса», – сказано в сообщении.

Среди новых больных 327 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 32 девочки от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет. 58 человек госпитализировали.

При этом больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (100), Деснянском (93) и в Соломенском (70) районах.

Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировали 233 900 случаев коронавируса, 5 385 больных умерли, выздоровели 220 767 киевлян, из них 590 накануне.

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