По оценкам СМИ, угрозы отмены безвиза для Украины нет

В ЕС обсуждают синхронизацию стран, имеющих безвиз, с визовой политикой Союза, на что Украина не пойдет, пишут СМИ.

Евросоюз выдвинул Украине новую рекомендацию по безвизовому режиму, пишет Европравда в четверг, 30 сентября.

«Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну «рекомендацию», которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем «синхронизировали визовую политику с европейской», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для Украины такое требование совершенно неприемлемо. Посколько оно предполагает необходимость ввести визы для Турции или других дружественных стран.

«Однако и ЕС не планирует уступать и сейчас обсуждает, что делать с теми странами, которые уклоняются от выполнения этого требования. При этом Украина здесь также «попала под раздачу за компанию»: это требование адресована прежде всего Сербии, которая стала точкой въезда в Европу граждан азиатских государств, как то из Бангладеша, которые затем нелегально направляются в ЕС», – говорится в статье.

Отмечается, что данный вопрос могут обсудить во время саммита Украина-ЕС в октябре.

Также издание сообщает, что документ ЕС, посвященный механизму приостановления безвиза, указывает на недоработки Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Бельгия в документе напомнила, что в 2017 году, принимая решение о визовой либерализации, ЕС пошел на уступки и закрыл глаза на то, что Украина не отвечала отдельным антикоррупционным индикаторам ПДВЛ ( «безвизового» плана действий). Поэтому Брюссель предлагает напоминать Украине об этом, а также о возможных последствиях для безвиза.

Как отмечается в статье, об «угрозе потери безвиза» пока можно забыть. Она может появиться в случае ухудшения миграционных показателей или отката реформ, но оснований для этого нет.

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