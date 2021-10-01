В Украине открыто 350 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

Наказания за подделку документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

За девять месяцев текущего года правоохранительные органы открыли 350 уголовных дел по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов. Такие данные в четверг, 30 сентября, обнародовала пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, наказания за подделку упомянутых документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае же внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения – до шести лет заключения.

При этом в ведомстве предупредили, что уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовляет и распространяет поддельные документы, но и для тех, кто ими пользуется.

«Худшее в ситуации с подделкой медицинских справок не то, что это уголовное преступление, а то, что это ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, пользующихся такими документами, так и жизни людей вокруг», – говорится в сообщении.

В связи с этим в Минздраве призывают украинцев сообщать о случаях подделки ПЦР-тестов либо документов о вакцинации от коронавируса.

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